Venezuela, decine di morti e feriti in una prigione (Di martedì 5 maggio 2020) Il bilancio della rivolta scoppiata il 1° maggio nella prigione "Los llanos" di Guanare, nello stato Venezuelano di Portoguesa, è drammatico: 47 morti e 75 feriti. Il governo di Nicolás Maduro ha cercato di giustificare la violenza contro i prigionieri sostenendo che fosse in corso un tentativo di evasione e sottolineando che tra i feriti c'è stato lo stesso direttore del carcere. L'Osservatorio Venezuelano sulle prigioni ha fornito una versione diversa: la protesta è iniziata dopo che da (...) - Mondo / Sud America, Carcere, Prigioni, , Venezuela, Detenuti

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela decine Venezuela, decine di morti e feriti in una prigione Corriere della Sera Venezuela, ex ufficiale ed ex militare Usa: “Attacco dalla Colombia per far cadere Maduro”. Il governo: “Sventata invasione via mare”

Goudreau ha parlato al Washington Post. L’ex membro delle forze speciali, 43enne, reduce dalle guerre in Iraq e Afghanistan ora titolare di una società di sicurezza in Florida, ha spiegato che l’opera ...

Il bilancio della rivolta scoppiata il 1° maggio nella prigione “Los llanos” di Guanare, nello stato venezuelano di Portoguesa, è drammatico: 47 morti e 75 feriti. Il governo di Nicolás Maduro ha cerc ...

