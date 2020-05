Striscia La Notizia fa un’altra gaffe con Giovanna Botteri (Di martedì 5 maggio 2020) In questi giorni il programma satirico Striscia La Notizia è nella bufera per il servizio realizzato sull’inviata Rai a Pechino Giovanna Botteri. Nonostante Striscia La Notizia abbia respinto tutte le accuse di bodyshaming, gli utenti del web hanno dato il via ad un vero e proprio linciaggio del programma. La situazione si è aggravata ieri, quando è stato mandato in onda un altro servizio sulla giornalista e firmato da Valerio Staffelli. Quest’ultimo, infatti, ha mostrato dei vecchi video in cui Maurizio Crozza ha imitato la stessa Giovanna Botteri. E Staffelli dice che a segnalarlo è stato il pubblico: La giornalista era già nel mirino di Crozza, che la presentava come una maniaca Non solo. Valerio Staffelli si è rivolto direttamente al direttore della Rai, Fabrizio Salini, chiedendo di rispondere del nuovo look di Giovanna ... Leggi su trendit Striscia la Notizia : Michele Hunziker - panico in studio “Non la fa più…” [VIDEO]

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - fattoquotidiano : CASO GIOVANNA BOTTERI La richiesta di precisazione di Striscia la Notizia. E la risposta de - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - abcdefghil6 : RT @amaricord: Striscia la notizia torna a parlare di Giovanna Botteri insinuando che la giornalista abbia migliorato il suo aspetto dopo a… - vale2bertoni : RT @beatrice_tom: Usano droni e elicotteri per scovare donne che escono a portare fuori il cane ma per gli spacciatori ci pensa striscia la… -