Prosegue il calo dei ricoveri nelle terapie intensive. In forte diminuzione anche il numero di nuovi contagi. 236 le vittime nelle ultime 24 ore (Di martedì 5 maggio 2020) Prosegue il calo dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. In costante calo anche il numero complessivo di malati di Coronavirus: 98.467 con una decrescita di 1.513 pazienti rispetto a lunedì. Sono 1.075 i nuovi contagi registrati tra ieri e oggi, il numero più basso raggiunto finora dal 10 marzo, con un positivo ogni 50 tamponi processati. Tra gli attualmente positivi, fa sapere il nuovo censimento diffuso oggi dal Dipartimento della Protezione civile, 1.427 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita, sempre rispetto a ieri, di 52 pazienti. Sono 16.270, invece, i malati ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, con un decremento di 553 pazienti. Oltre l’82% degli attualmente positivi (80.770 malati) sono in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 236 e portano il totale a 29.315. Il numero ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - prosegue il calo dei ricoveri

