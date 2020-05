Operazione Tortuga, la solidarietà del club Port of Salerno (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Alfonso Mignone, presidente del propeller club Port of Salerno sull’Operazione Tortuga avvenuta al Porto. “In qualità di Presidente del Propeller club Port of Salerno voglio esprimere tutta la mia solidarietà alla comunità Portuale sconvolta dalla notizia delle 69 ordinanze di custodia cautelare per corruzione nel traffico illecito di rifiuti a seguito di blitz della Guardia di Finanza.Premesso che non si è trattato di caccia alle streghe e che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato la notizia non deve generare dentro e fuori dall’ambiente Portuale una perdita di fiducia sulla professionalità e l’integrità morale di chi lavora nell’industria ... Leggi su anteprima24 Operazione Tortuga : tutti i nomi dei coinvolti (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Alfonso Mignone, presidente del propellerofsull’avvenuta alo. “In qualità di Presidente del Propellerofvoglio esprimere tutta la mia solidarietà alla comunitàuale sconvolta dalla notizia delle 69 ordinanze di custodia cautelare per corruzione nel traffico illecito di rifiuti a seguito di blitz della Guardia di Finanza.Premesso che non si è trattato di caccia alle streghe e che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato la notizia non deve generare dentro e fuori dall’ambienteuale una perdita di fiducia sulla professionalità e l’integrità morale di chi lavora nell’industria ...

