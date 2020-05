Il gladiatore compie 20 anni: Russell Crowe e Ridley Scott commentano l'epico anniversario (Di martedì 5 maggio 2020) Russell Crowe e Ridley Scott ricordano la lavorazione de Il gladiatore, epico pepelum che ha conquistato cinque Oscar e compie adesso 20 anni. Il occasione dei vent'anni de Il gladiatore, la star Russell Crowe e il regista Ridley Scott commentano l'epico anniversario del peplum storico che ha conquistato 5 Oscar. A convincere Ridley Scott ad accettare la regia de Il gladiatore è stato uno sguardo al quadro di un pittore neoclassico del 19° secolo: Pollice Verso di Jean-Léon Gérôme ritrae un gladiatore con indosso l'armatura nell'arena, che fissa con sguardo trionfante la folla che reagisce col pollice verso. Senza neppure conoscere la storia del film, Scott ha firmato il contratto per dirigere un peplum ambientato durante l'Impero Romano che ha poi incassato 460 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 maggio 2020)ricordano la lavorazione de Ilpepelum che ha conquistato cinque Oscar eadesso 20. Il occasione dei vent'de Il, la stare il registal'versario del peplum storico che ha conquistato 5 Oscar. A convinceread accettare la regia de Ilè stato uno sguardo al quadro di un pittore neoclassico del 19° secolo: Pollice Verso di Jean-Léon Gérôme ritrae uncon indosso l'armatura nell'arena, che fissa con sguardo trionfante la folla che reagisce col pollice verso. Senza neppure conoscere la storia del film,ha firmato il contratto per dirigere un peplum ambientato durante l'Impero Romano che ha poi incassato 460 ...

badtasteit : #IlGladiatore compie 20 anni: Russell Crowe e Ridley Scott tornano a riflettere sull'impresa titanica… - cineblogit : Il Gladiatore compie 20 anni: recensione e curiosità del film di Ridley Scott - cineblogit : Il Gladiatore compie 20 anni: recensione e curiosità del film di Ridley Scott - Ash71Pietro : Il Gladiatore compie 20 anni: recensione e curiosità del film di Ridley Scott - geromax67 : RT @Rugbymeet: “Il rugby è uno stile di vita. Se la pensi in questo modo, lo puoi vivere come un divertimento. Non è vero che si deve soffr… -