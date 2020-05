Fase 2: Castaldini (Fi), ‘entrare in affetti privati da regime non da democrazia’ (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Trovo insopportabile che il governo, con questa nuovo assurdo dpcm, arrivi ad interferire e a legiferare in maniera così grottesca sui legami affettivi. Entrare con questa violenza nella sfera più intima e privata dell’individuo è più da regime che da sistema democratico”. Lo afferma Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna. L'articolo Fase 2: Castaldini (Fi), ‘entrare in affetti privati da regime non da democrazia’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Fase 2 : Castaldini (Fi) - 'entrare in affetti privati da regime non da democrazia' (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Trovo insopportabile che il governo, con questa nuovo assurdo dpcm, arrivi ad interferire e a legiferare in maniera così grottesca sui legamivi. Entrare con questa violenza nella sfera più intima e privata dell’individuo è più dache da sistema democratico”. Lo afferma Valentina, capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna. L'articolo2:(Fi), ‘entrare indanon da democrazia’ CalcioWeb.

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Trovo insopportabile che il governo, con questa nuovo assurdo dpcm, arrivi ad interferire e a legiferare in maniera così grottesca sui legami affettivi. Entrare con questa ...

