Conte darà a Bill Gates 130 milioni: l’equivalente delle multe agli italiani per il coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) Il premier Giuseppe Conte lo ha promesso a Bill Gates. L’Italia metterà a disposizione tra i 130 e i 140 milioni di euro (fonte Sole 24 Ore) per l’emergenza coronavirus. La somma corrisponde, grosso modo, alle multe che gli italiani hanno ricevuto in queste ore per non avere rispettato la qurantena. Per dirla con un paradosso: con i soldi delle multe, pagheremo il secondo uomo più ricco del mondo per trovare un vaccino per il covid-19. La notizia della telefonata e dell’impegno del governo Conte è stata data sabato scorso da Palazzo Chigi. Nel corso della conversazione, Gates “ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto alle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini”. Il titolo su Conte e Bill Gates L’Italia avrà un ruolo di primo piano ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - la Lega occupa le Camere. Salvini : “In Parlamento a oltranza finché Conte non ci darà risposte”

