Striscia contro Botteri già a febbraio: “Quella zozzona non si cambia da un mese” | VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) Caso Giovanna Botteri, il VIDEO di Striscia di febbraio che prende di mira la giornalista Rai Non è la prima volta che la giornalista Giovanna Botteri finisce nel mirino della satira di Striscia la Notizia, il filmato del 28 aprile, infatti, non è il primo in cui vengono mosse critiche sull’aspetto estetico della corrispondente Rai dalla Cina. Anche a febbraio andò in onda un servizio su Giovanna Botteri. Durante un filmato nella tecnica del deep fake di Mara Venier imitata da Francesca Manzini viene commentata la mise “sempre uguale” della giornalista Giovanna Botteri durante i collegamenti con i vari tg. “Ma come si è pettinata? Ma c’ha il ciuffo putrido di Morgan, ma non ci sta un balsamo a Pechino? In Cina hanno riaperto le fabbriche, le aziende. Solo i parrucchieri sono rimasti chiusi? Ammazza oh che zozzeria! E guardate ... Leggi su tpi Striscia la Notizia - caso Botteri : il tg satirico contro Fazio e Littizzetto

Body shaming contro Giovanna Botteri? La risposta ufficiale di Striscia la notizia

"C'è chi il cul°°°". Orrore contro la Hunziker. Caso Botteri-Striscia - girano voci pesantissime : "Carriera in crollo costante" (Di lunedì 4 maggio 2020) Caso Giovanna, ildidiche prende di mira la giornalista Rai Non è la prima volta che la giornalista Giovannafinisce nel mirino della satira dila Notizia, il filmato del 28 aprile, infatti, non è il primo in cui vengono mosse critiche sull’aspetto estetico della corrispondente Rai dalla Cina. Anche aandò in onda un servizio su Giovanna. Durante un filmato nella tecnica del deep fake di Mara Venier imitata da Francesca Manzini viene commentata la mise “sempre uguale” della giornalista Giovannadurante i collegamenti con i vari tg. “Ma come si è pettinata? Ma c’ha il ciuffo putrido di Morgan, ma non ci sta un balsamo a Pechino? In Cina hanno riaperto le fabbriche, le aziende. Solo i parrucchieri sono rimasti chiusi? Ammazza oh che zozzeria! E guardate ...

fabiobellentani : RT @paolopoggio: La verità è che se ti metti contro Striscia la notizia, Antonio Ricci ti massacra, forte del suo enorme ascolto. Un bullis… - Ritagliati_RCdC : RT @paolopoggio: La verità è che se ti metti contro Striscia la notizia, Antonio Ricci ti massacra, forte del suo enorme ascolto. Un bullis… - Floflo492 : RT @Deputatipd: Grazie a Giovanna #Botteri per aver risposto agli ingiustificati e gravi attacchi subiti con l'intelligenza, il garbo e la… - Je_Scotti : RT @LupoTantoBuono: Scusate, a me dispiace per la #Hunziker, aggredita dai #facciamorete perché, dicono loro, fa #bodyshaming contro la #Bo… -