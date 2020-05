(Di lunedì 4 maggio 2020) Ilsi è mosso concretamente per Jesse, portiere classe '93 che ha ben figurato nella sua prima stagione di Serie A con il Brescia.

SkyTG24 : #Napoli, 'miracolo' di San Gennaro si ripete in un Duomo vuoto - SkyTG24 : #Napoli, drone con sei cellulari atterra nel carcere di Secondigliano - DilectisG : RT @tuttonapoli: Sky - Napoli su Joronen: segnale di un imminente cessione di Meret? - tuttonapoli : Sky - Napoli su Joronen: segnale di un imminente cessione di Meret? - MondoNapoli : Sky - Il Napoli vuole tre giocatori del Brescia: c'è anche Tonali! Il punto - -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Napoli

Il Napoli si è mosso concretamente per Jesse Joronen, portiere classe '93 che ha ben figurato nella sua prima stagione di Serie A con il Brescia. E questo - riferisce l'esperto di mercato Sky Sport Gi ...Il giornalista di SKY Sport ha fatto il punto in casa Napoli in vista della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Il giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno, ha rilasciato alcune dichiarazi ...