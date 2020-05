Rezza Iss | “Bisogna fare attenzione | un nuovo lockdown sarebbe disastroso Il

(Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus,(Iss): “Un” “Un”: così Giovanni, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità mette in guardia gli italiani su un possibile aumento dei contagi da Coronavirus che porterebbero inevitabilmente a nuove misure restrittive. Intervenuto alla trasmissione di Raitre Agorà,ha commentato l’avvio della Fase 2 esortando la popolazione a “mantenere comportanti responsabili”. Secondo, infatti, “convivere col virus significa anche continuare a combatterlo”. Per l’epidemiologo in questa nuova fase sarà indispensabile “individuare casi, rintracciare contatti, testarli anche da asintomatici”. L’aumento delle terapie intensive, infatti, era “un ...

Il responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, in collegamento con la trasmissione di Raitre Agorà, ha parlato della pandemia di coronavirus e d ...Sono salite a 29.079 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 195 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento era stato di 174 morti, il più basso ...