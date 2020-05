Pogba Juventus, ostacolo ingaggio: ma i bianconeri restano in pole (Di lunedì 4 maggio 2020) Pogba Juventus – Pogba da quando ha lasciato Torino è sempre stato il grande sogno a centrocampo. Un suo ritorno farebbe fare un salto di qualità all’intero reparto, affiancandogli un giovane forte come Bentancur. Il valore del giocatore è fuori discussione. Anche se arriva da una stagione tribolata a causa di un infortunio rimane un top player, uno dei pochi giocatori al mondo capace di risolvere da solo una partita. Con una giocata, con un passaggio, con un lampo di classe. Pogba Juventus, le ultimissime sul francese Infatti, ecco allora che tanti club si sono interessati a lui, tra gli altri che l’Inter e la Juventus, che sogno un suo ritorno in bianconero dopo averlo ceduto agli inglesi per una somma di oltre cento milioni di euro. Come riporta Panorama a frenare un po’ ogni possibile trattativa è l’alto ingaggio che ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - Paratici svela tutto : Pogba - lo scambio Pjanic-Arthur - Higuain e Dybala

Juventus - Paratici : «Higuain era preoccupato. Pogba grande calciatore»

Pogba Juventus - Schira : «Si lavora al ritorno. Occhio a Douglas Costa» (Di lunedì 4 maggio 2020)da quando ha lasciato Torino è sempre stato il grande sogno a centrocampo. Un suo ritorno farebbe fare un salto di qualità all’intero reparto, affiancandogli un giovane forte come Bentancur. Il valore del giocatore è fuori discussione. Anche se arriva da una stagione tribolata a causa di un infortunio rimane un top player, uno dei pochi giocatori al mondo capace di risolvere da solo una partita. Con una giocata, con un passaggio, con un lampo di classe., le ultimissime sul francese Infatti, ecco allora che tanti club si sono interessati a lui, tra gli altri che l’Inter e la, che sogno un suo ritorno in bianconero dopo averlo ceduto agli inglesi per una somma di oltre cento milioni di euro. Come riporta Panorama a frenare un po’ ogni possibile trattativa è l’altoche ...

Gazzetta_it : #Zhang vuole un top, l’#Inter ha un tesoro per sfidare la #Juve e agganciare #Pogba - tuttosport : #Pogba alla #Juve, le regole d'ingaggio - forumJuventus : Marchisio: 'La Juve non accetterebbe uno scudetto a tavolino. Pogba? Gli dissi che doveva restare, spero torni. Dyb… - toromerda4L : RT @PaPaganini: Buongiorno. Le parole di #Paratici confermano che la linea della #Juventus per #Pogba o #Vandebeek sarà quella di inserire… - Eurosport_IT : Pogba sì, #Pogba no? -