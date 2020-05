Perché Emma Marrone è il giudice giusto per «X Factor 14» (Di lunedì 4 maggio 2020) La presenza di Emma Marrone ad X Factor è figlia di un’indiscrezione, un’altra, lanciata da Dagospia. Il sito ha spiegato come la cantante, nata ad Amici di Maria De Filippi, sarebbe in trattative con Sky per entrare, da giudice, a far parte dello show. Voce, questa, che sembra levarsi ogni anno, quando a Sky ci si ritrova a pensare alla giuria. La cantante, come da copione, si è ben guardata dal dire la sua. Silenzio. Nessuna conferma. Nessuna smentita. Solo un’ipotesi, lasciata aleggiare nel cielo sopra Twitter, dove (in barba alla storia e al suo eterno ripetersi) poco è bastato per accendere gli animi. Leggi su vanityfair Uomini e Donne | Gemma Galgani furiosa : “Tina è invidiosa perché sono magra”

Gemma Galgani in un’intervista : ecco perché è a Roma e poi le confessioni su Tina e Giovanna

Perchè Bruce Willis è in quarantena con Demi Moore senza sua moglie Emma e la figlie? (Di lunedì 4 maggio 2020) La presenza di Emma Marrone ad X Factor è figlia di un’indiscrezione, un’altra, lanciata da Dagospia. Il sito ha spiegato come la cantante, nata ad Amici di Maria De Filippi, sarebbe in trattative con Sky per entrare, da giudice, a far parte dello show. Voce, questa, che sembra levarsi ogni anno, quando a Sky ci si ritrova a pensare alla giuria. La cantante, come da copione, si è ben guardata dal dire la sua. Silenzio. Nessuna conferma. Nessuna smentita. Solo un’ipotesi, lasciata aleggiare nel cielo sopra Twitter, dove (in barba alla storia e al suo eterno ripetersi) poco è bastato per accendere gli animi.

giannerini_G : @makakog Ma perché Emma è secondo se ha solo il 2% di ascolti e 466 mila spettatori se Ale ne ha di più? - DesyMartella : RT @voidxemzi: tweet d’apprezzamento per emma muscat, che non deve la sua fama a nessun individuo se non a se stessa. ?? (p.s. se non la co… - DesyMartella : RT @rizingvenus: perché Emma diventa sempre più bella? cos’è sta mafia, in quarantena dovremmo essere tutti più cessi - lauri_emma : RT @inlovewithric: ma perché nessuno parla mai della bellezza di froy? cioè voglio dire ?? - buckjsvodka : uno di questi giorni inizio #Maniac perché ho visto che ha avuto un sacco di buone reviews + blonde Emma Stone -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Emma Emma Marrone attacca Ratzinger/ 'Mejo se sto zitta!' sul libro del Papa emerito Il Sussidiario.net