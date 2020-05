Oroscopo 4 maggio 2020 | momento di ripresa e ripartenza per molti segni

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’del 4preannuncia undi grandeper. Scorpione Sagittario e Pesci dovrete essere un po’ più cauti degli altri nell’affrontare i cambiamenti in atto. Toro e Ariete, invece, avranno un inizio settimana strabiliante.da Ariete a Vergine Ariete. Sarete carichi e ricchi di creatività. La settimana comincerà nel migliore dei modi per voi, ma cercate di tenere a bada le emozioni. L’essere un po’ troppo sensibili potrebbe rendervi vulnerabili e questo non è un bene, specie in ambito lavorativo. Coltivate le amicizie e lasciatevi consigliare da chi vi vuole davvero bene. Toro. Questa giornata per voi sarà unain tutti i sensi. Molte cose stanno riprendendo e voi vi sentirete particolarmente carichi e ricchi di voglia di portare a termine i vostri progetti. Il ...