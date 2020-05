Liga | Tebas | «Speriamo di tornare a giocare a giugno e di finire stagione»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le dichiarazioni del presidente dellaJaviersulla ripresa del campionato spagnolo dopo il ritorno agli allenamenti Il presidente dellaJavierha commentato il comunicato della Lega calcio spagnola sulla ripresa degli allenamenti. Ecco le sue dichiarazioni. «La salute è fondamentale. Abbiamo un protocollo completo per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti mentre lavoriamo per riprendere la. Le circostanze non hanno precedenti, madi ricominciare ae terminare la nostra19/20 questa estate». Leggi su Calcionews24.com