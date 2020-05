L’ex compagna lo denuncia per minacce e gli agenti scoprono droga in casa: arrestato 24enne (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Casilino Nuovo, diretti da Michele Peloso e gli agenti del Reparto Volanti, ad arrestare per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente C. R. L. 24enne rumeno. I fatti Una giovane donna si è presentata negli uffici di polizia per denunciare le minacce ricevute dal suo ex compagno, C. R. L., 24enne rumeno. La donna, spaventata, ha riferito agli agenti che l’uomo possedeva un’arma da fuoco, senza però essere in grado di dire se si trattasse di un’arma vera oppure di una replica. Gli agenti del Commissariato Casilino, insieme a personale del Reparto Volanti, si sono subito recati presso l’abitazione dell’uomo per effettuare la perquisizione domiciliare e rintracciare l’arma. Dopo aver suonato alla porta, hanno sentito forti trambusti ... Leggi su ilcorrieredellacitta L’ex compagna dell’allenatore : “mi ha dato della strega e incolpato per l’esonero” [FOTO]

