La scienza non è una religione: smettiamo di trattarla come tale (Di lunedì 4 maggio 2020) Per tollerare la mortalità e avere una risposta – anche flebile – alle grandi domande, l’Uomo ha cercato risposte dovunque. La religione è l’unica a dare risposte incoraggianti. È di gran lunga più bello pensare che una volta morti rivedremo le persone care piuttosto di immaginare i nostri atomi rientrare nel ciclo del carbonio e la nostra coscienza scomparire nel nulla. Ma la religione ha bisogno di molti gradini che oggi vengono a mancare, o meglio, vengono facilmente aggirati. Il mistero ha la soluzione su Google, l’anima è nei social, e la Grande Verità è nella scienza.Segui Termometro Politico su Google News Una volta dicevamo amen, oggi diciamo “lo dice la scienza”. A parte che spesso “la scienza” sono tre studenti pieni di canne, forse c’entrano anche i social, ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - Conte : “Piano basato su scienza e non su improvvide iniziative dei singoli enti locali. Illegittime misure meno restrittive”

Conte alla Camera : «Imperativo categorico è affidarsi alla scienza e non alle mutevoli opinioni»

Va ricordato ai politici che la scienza non va seguita solo quando dice cose che ci piacciono, ma anche e soprattut… - RobertoBurioni : Un ingegnere e un architetto possono progettare un ponte, ma è la politica - e non la scienza - a decidere dove cos…

Cagliari, 4 maggio 2020 - Ha citato espressamente l’Università di Cagliari, la commissaria Ue alla ricerca e alla cultura Mariya Gabriel, nell’intervista concessa all’ANSA e pubblicata oggi con grande ...

La Luna deforma la crosta terrestre e muove i continenti

Non solo mare e laghi: la Luna riesce a deformare la crosta terrestre provocando le cosiddette maree solide che sono in grado di muovere i continenti perche' svolgono un ruolo attivo sulla tettonica d ...

