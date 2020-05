Kozak | «Via dalla Lazio dopo scontri con Lotito»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’ex attaccante biancocelesteha raccontato la parentesi vissuta in Serie A con la maglia dellaLiborha parlato della sua esperienza alla: «il prestito al Brescia, ho vissuto tre anni bellissimi alla. Ogni anno ci siamo qualificati per l’Europa League, sono cresciuto, ho dato il massimo. La squadra mi è rimasta nel cuore, penso sempre a loro e anche la tifoseria è stupenda». «L’addio? Volevo andare in Inghilterra, era difficile trovare l’accordo cone Tare.un po’ dialla fine ci siamo stretti la mano e sono riuscito ad andare all’Aston Villa», ha concluso l’ex attaccante biancoceleste durante una diretta Instagram. Leggi su Calcionews24.com