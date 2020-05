Iwc punta sul suo Portugieser

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 maggio 2020) Iwcsul suocome novità dell'edizione 2020 di watches & Wonders. Dal punto di vista estetico, la nuova collezione si presenta perfettamente in linea con i modelli precedenti, evoluzioni moderne di quei due modelli da tasca realizzati alla fine degli anni Trenta per due imprenditori portoghesi e caratterizzati da un quadrante pulito ed estremamente funzionale ispirato agli orologi da marina che IWC all'epoca produceva per la Royal Navy britannica. Cambiano invece i movimenti, tutti di manifattura e con prestazioni migliorate. All'interno dei nuovibattono, fra gli altri, i movimenti automatici delle famiglie di calibri 52000 e 82000, con sistema di ricarica Pellaton e componenti in ceramica, mentre nei cronografi, i movimenti della famiglia di calibri 89000 e 69000 garantiscono misurazioni cronometriche accurate.di diamante – almeno ...