"Io voglio solo tornare a casa" (Di lunedì 4 maggio 2020) Fabio Vaccarella Una lettera appello di un lettore che dopo aver rispettato tutte le norme previste dai decreti di Conte vuole tonare nella sua residenza in Sicilia. Ma la strada è in salita tra dubbi e incertezze: ecco perché Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore siciliano che pur essendo residente sull'isola trova "in salita" , tra dubbi e incertezze, la strada verso casa. Rimasto al Nord per tutta la quarantena "prescritta" dai decreti di Conte, adesso vorrebbe mettersi in viaggio verso casa e chiede alla Regione e al governo di chiarire alcuni punti che in questa Fase 2 sono rimasti irrisolti come ad esempio il blocco sullo Stretto, lo stop ai treni da Nord e due soli voli da Milano e Roma. Vorrei solo tornare a casa. Non chiedo tanto. Vorrei tornare dove ho il diritto di andare. A casa mia, dove ho residenza. Per i più romantici, ... Leggi su ilgiornale Pogba : «Devo essere pronto - voglio solo tornare a giocare a calcio»

