In due mesi il coronavirus ha fatto più danni ai lavoratori della crisi del 2008

(Di lunedì 4 maggio 2020) «Ci sono circa 40 milioni di europei che hanno perso il lavoro. Del tutto o in parte. E nei prossimipotrebbero essere 60 milioni su una popolazione complessiva di circa 400 milioni di popolazione attiva in Europa». Il primo maggio è passato, ma i problemi deirestano come spiega preoccupato Luca Visentini, segretario generaleConfederazione europea dei sindacati. «Non sappiamo di preciso quanta parte di questi 40 milioni abbiarichiesta di sussidio di disoccupazione e quanta invece abbia chiesto solo una forma di integrazione al reddito, come la cassa integrazione o i bonus per i liberi professionisti, ma secondo le stime, due terzi, per fortuna, hanno chiesto forme di sostegno, quindi tecnicamente non hanno perso del tutto il lavoro, mentre un terzo lo ha perso del tutto e in modo permanente: parliamo di 10 milioni di ...