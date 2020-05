Guida Tv Martedì 5 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Guida Tv Martedì 5 maggio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 5 maggio Rai 1ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)ore 21:25 Pooh – Amici per sempre Uno speciale di oltre due ore, condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band. ore 00:05 Porta a Porta – Talk Show Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Gomorroide La camorra è in ginocchio grazie al più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: Gomorroide, un telefilm comico che la prende in giro. Un giorno, ai tre attori della serie, viene recapitata una busta. ore 23:10 Made in China napoletano Rai 3ore 20:20 La scelta – I Partigiani raccontanoore 20:45 Un Posto al Sole (replica)ore 21:20 #Cartabianca – Talk Show Info ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore ... Leggi su dituttounpop “Finalmente sposi” su Rai 2 : la guida dei film stasera in tv martedì 28 aprile

