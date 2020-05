Coronavirus, Veneto tra jogging e vertici. Il «liberi tutti» di Zaia: ora è in gioco il futuro (Di martedì 5 maggio 2020) Nel primo giorno di riapertura solo il 30% di mezzi in più circolano nella regione Ma il governatore avvisa: «Se ci sarà una recrudescenza torneranno le restrizioni» Nei sondaggi batte Salvini. Lui glissa: io premier dalla salute pubblica? Un incubo Leggi su corriere BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO/ Video Zaia conferenza stampa : +55 positivi e 10 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO/ Video conferenza stampa - Zaia : +10 morti

Coronavirus - la Fase 2 inizia bene in Veneto : oggi solo 55 casi su 5mila tamponi (Di martedì 5 maggio 2020) Nel primo giorno di riapertura solo il 30% di mezzi in più circolano nella regione Ma il governatore avvisa: «Se ci sarà una recrudescenza torneranno le restrizioni» Nei sondaggi batte Salvini. Lui glissa: io premier dalla salute pubblica? Un incubo

SkyTG24 : #Coronavirus ??? 'Se i numeri dei contagi aumentano, dovremo riapplicare le restrizioni' Gli avvertimenti di Luca… - Corriere : Fase 2: quando e come scatta l’allerta a Milano e in Veneto - TgrVeneto : Confagricoltura e Coldiretti lanciano l'allarme speculazioni che colpiscono un settore che in Veneto conta tremila… - Corriere : La fase 2 in Veneto tra jogging e vertici. Il «liberi tutti» di Zaia: ora è in gioco i... - bizcommunityit : Coronavirus in Veneto, le ultime notizie -