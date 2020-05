La7tv : #omnibus Il dott. @Cartabellotta con gli ultimi dati sull'andamento dei contagi in Italia nelle singole regioni e p… - TgrRaiToscana : In un mese i casi di #coronavirus in #Toscana ridotti del 70% (nel resto d'Italia -50%). Lo attesta uno studio dell… - corradoformigli : Voglio dire grazie agli ultimi del nostro spietato sistema produttivo. La dignità del lavoro si misura anche con l… - CarmeloMontana2 : RT @QdSinistra: #Fase2, l'Italia non riparte scaricando la crisi sui lavoratori (come si è fatto negli ultimi 30 anni) #4maggio #COVID?19… - fisco24_info : Coronavirus, ultimi dati: gli attualmente positivi calano di altre 199 unità: Per la prima volta dall’inizio dell’e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultimi Coronavirus, ultimi dati: Veneto, meno di 100 terapie intensive Il Sole 24 ORE Covid-19, esodo dal Nord al Sud, fermati al casello di Napoli 60 viaggiatori, 14 avevano febbre, poi risultati positivi al virus

Sembra molto più tranquilla la situazione alla stazione ferroviaria sempre di Napoli dove nessuno dei passeggeri rientranti dal Nord aveva sintomi riconducibili al Covid-19. In arrivo da Torino e ...

L' Italia spezza le prime catene del lockdown

Dal 4 maggio il Paese prova a ripartire dopo il periodo più critico dell'emergenza coronavirus. Il Viminale detta le regole, con le indicazioni ai prefetti, su come applicare le misure della nuova fas ...

