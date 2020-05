Controlli ai caselli autostradali, 136 test rapidi: riscontrato un solo positivo (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono partiti, da questa mattina, i Controlli presso i caselli autostradali da parte delle Force dell’Ordine coadiuvate dal personale dell’Asl di Avellino che ha effettuato le operazioni di misurazione della temperatura e di esecuzione dei test rapidi a tutte le persone intercettate. Di seguito il primo bilancio diramato dall’Azienda Sanitaria Locale per un totale di 136 test rapidi: Avellino Est 6 test, tutti negativi; Avellino Ovest 39 test rapidi, tutti negativi; Baiano 11 test rapidi, tutti negativi; Benevento 35 test rapidi, tutti negativi; Grottaminarda 26 test rapidi, tutti negativi; Lacedonia 10 test rapidi, tutti negativi e Vallata 9 test rapidi, 8 negativi e 1 positivo. Al soggetto risultato positivo al test rapido è stato effettuato il tampone naso-faringeo. L'articolo Controlli ai caselli autostradali, 136 ... Leggi su anteprima24 Fase 2 - l'Italia in marcia verso Sud : controlli rigorosi e niente assalto a bus - treni e caselli autostradali

De Luca "blinda" la Campania per Pasqua : controlli a caselli - stazioni - porti e aeroporti

