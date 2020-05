"Collaboriamo, ma FI dice no ai giochi di Palazzo", dice Tajani (Di lunedì 4 maggio 2020) “Ma come si può, mentre ci sono ancora centinaia di persone che muoiono soffocate ogni giorno, pensare a formule, giochi politici, di potere, di Palazzo? Cos'è questo cinismo?”. Se lo chiede in un'intervista al Corriere della Sera Antonio Tajani, il vicepresidente di Forza Italia, il quale ci tiene a precisare anche che “siamo una forza politica che, in questo momento drammatico, pensa a come uscire dell'emergenza, a come salvare vite — di chi è in ospedale e di chi lotterà contro la povertà —, a tenere in piedi il Paese. Siamo una forza patriottica e offriamo il nostro apporto in termini di proposte, non di voti sottobanco o formulette che nemmeno ci vengono in mente”. Secondo Tajani questi è infatti “un momento straordinario per la vita del Paese, non è normale amministrazione. Quando si ... Leggi su agi (Di lunedì 4 maggio 2020) “Ma come si può, mentre ci sono ancora centinaia di persone che muoiono soffocate ogni giorno, pensare a formule,politici, di potere, di? Cos'è questo cinismo?”. Se lo chiede in un'intervista al Corriere della Sera Antonio, il vicepresidente di Forza Italia, il quale ci tiene a precisare anche che “siamo una forza politica che, in questo momento drammatico, pensa a come uscire dell'emergenza, a come salvare vite — di chi è in ospedale e di chi lotterà contro la povertà —, a tenere in piedi il Paese. Siamo una forza patriottica e offriamo il nostro apporto in termini di proposte, non di voti sottobanco o formulette che nemmeno ci vengono in mente”. Secondoquesti è infatti “un momento straordinario per la vita del Paese, non è normale amministrazione. Quando si ...

