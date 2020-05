Ciclismo | Fabian Cancellara | “Io e Tom Boonen come Federer e Nadal I giovani passano

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) Uno dei ciclisti più forti del Nuovo Millennio. Uno specialista delle corse di un giorno:. L’elvetico si è ritirato ormai dal 2016, ma i ricordi affiorano in questi giorni di lockdown e ne ha voluto parlare in un’intervista su Eurosport. A concentrarsi è sulla rivalità con un altro fenomeno della disciplina, Tom, trovando un paragone piuttosto interessante con il tennis: “Lui indossava la maglia di campione nazionale del Belgio, io quella di campione nazionale svizzero.per, per molti anni è stato così tra Tom e me. Eravamo sempre in lotta, anche se in realtà abbiamo avuto solo un confronto diretto, al Giro delle Fiandre. Il resto era per ciò che avevamo creato. Il Fiandre e la Parigi-Roubaix sono state le nostre carriere, le abbiamo conquistate ...