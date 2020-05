Carceri: ‘Di Matteo? Zio Carmè, questi sono pazzi’, le intercettazioni in 41 bis al Dap (Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Zio Carmè, questi ci vogliono di nuovo chiudere come i topi. Qui c’è scritto che vogliono fare a Di Matteo capo delle Carceri, chisti su pazz, amma fà ammuina”. E’ il 2 giugno del 2018, quando Ferdinando Autore, boss camorrista recluso al 41 bis all’Aquila si sfoga, durante l’ora di socialità, con un altro ‘pezzo grosso’, Carmelo Dominante, boss della Stidda di Gela. Autore, dopo avere ritagliato parte di un quotidiano nazionale, dall’interno della camera di assegnazione, mostra il ritaglio a Dominante e si sfoga contro Antonino Di Matteo, che in quel momento è membro della Direzione nazionale antimafia. E’ secco il no dei boss mafiosi al carcere duro contro Di Matteo. Che in quel momento è il magistrato più ... Leggi su calcioweb.eu Carceri : ‘Di Matteo? Zio Carmè - questi sono pazzi’ - le intercettazioni in 41 bis al Dap (2)

