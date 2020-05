Bordoni | maggiori attenzioni per imprese e commercianti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma -“Il Governo, come abbiamo capito in tutta questa emergenza, ha i suoi tempi che spesso purtroppo non coincidono con l’urgenza della situazione: Bisogna dare ascolto al grido di dolore deie degli artigiani che hanno rappresentato tutto il loro disagio sotto Palazzo Chigi. Qualcuno al Governo si e’ posto il problema di come torneranno al lovoro ristoranti, bar, estetisti e parrucchieri e con quale volume d’affari? Non c’e’ alcuna certezza che la clientela sia rimasta la stessa. Forse sarebbe il caso di portare maggiore rispetto nei confronti di chi lavora e dare uno straccio di certezza a, professionisti,e artigiani”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide