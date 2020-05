Tyler Rake | Chris Hemsworth ringrazia i fan | Lo avete reso il film numero 1 al mondo

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 maggio 2020), star di, ha inviato un messaggio ai fan perrli degli ottimi dati di ascolto ottenuti dalsu Netflix., la star di, ha inviato un messaggio ai fan perrli dell'accoglienza riservata alprodotto da Netflix e che ha permesso al progetto di essere il più visto in tutto il. L'attore ha pubblicato un post su Instagram per rivolgersi a tutte le persone che hanno già scelto di vedere l'action movie. Nel video pubblicato onlinedichiara: "Ciao ragazzi, come va? Spero stiate bene. Volevo semplicemente mandare un enorme grazie a tutte le persone che hanno guardato, loiluno in tutto il pianeta attualmente, e ...