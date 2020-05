Torino | sarà un 4 maggio differente | cerimonia al Filadelfia

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 maggio 2020), sarà un 4alper ricordare il ‘Grande’, nessuno andrà al Colle Sarà un 4per tutti i tifosi del. Il solito pellegrinaggio al Colle di Superga per ricordare i caduti del Grandenon ci sarà per via delle disposizioni ministeriali attuate contro il Covid-19. Domani – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – nessuno andrà al Colle. Don Riccardo sarà il solo a ricordare gli Invicibili nel nuovo impianto del. Leggi su Calcionews24.com