Rangnick | «C’è stato un interessamento del Milan Su Werner…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 maggio 2020) L’allenatore.managerconferme i contatti con ile parla di Werner, obiettivo della società rossonera Ralfè uscito allo scoperto durante un’intervista a Mitteldeutsche, ammettendo l’interesse delnei suoi confronti: «C’èuncol, ma col Coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se Ralffosse l’uomo giusto per loro o viceversa. Dipende sempre dal club, ma non sono interessato agli aspetti finanziari. Per me si tratta di aver una certa influenza, che non c’entra col potere, anche se in certe situazioni ne hai bisogno per portare avanti certe cose». Su Timo Werner, accoai rossoneri: «Conosco la sua famiglia, anche la sua fidanzata sa consigliarlo molto bene. Deve continuare a migliorare, soprattutto nel suo ...