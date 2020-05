La lezione del rischio

Leggi su vanityfair

Il valore della visione. Il culto del rischio. Non della sicurezza. «Perché un Paese che ha paura di fallire è un Paese che non andrà mai avanti». Sul dopo-coronavirus, Ercole Botto Poala, deus ex machina di Reda ed ex presidente di Milano Unica, non ha dubbi. «Perché anche se nessuno, nella lunga filiera della moda italiana, sa davvero cosa succederà dopo, sono convinto che tutti sappiano cosa sarà necessario dopo: continuare a rischiare, costi quel che costi».