Confesercenti e le riaperture in Campania: Peccato per l’approssimazione (Di domenica 3 maggio 2020) Dietrofront della Regione Campania sull’asporto nelle attività di ristorazione, ora possibili da lunedì 4 maggio. “Siamo soddisfatti di questo cambiamento – commenta Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania – , finalmente le nostre attività di ristorazione, i bar e le pasticcerie/gelateria hanno la stessa opportunità che hanno i loro colleghi in tutta Italia sull’asporto, in modo da iniziare a fare economia e a recuperare un fatturato ad oggi azzerato per due mesi dall’emergenza coronavirus. Tutti i nostri associati si adegueranno affinché nelle loro attività si possono prenotare e consegnare i prodotti, all’esterno dei locali, con la massima tutela della salute dei dipendenti e dei clienti. Ci fa tuttavia specie – sottolinea Schiavo – che queste ulteriori riflessioni arrivino solo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 maggio 2020) Dietrofront della Regionesull’asporto nelle attività di ristorazione, ora possibili da lunedì 4 maggio. “Siamo soddisfatti di questo cambiamento – commenta Vincenzo Schiavo, presidente– , finalmente le nostre attività di ristorazione, i bar e le pasticcerie/gelateria hanno la stessa opportunità che hanno i loro colleghi in tutta Italia sull’asporto, in modo da iniziare a fare economia e a recuperare un fatturato ad oggi azzerato per due mesi dall’emergenza coronavirus. Tutti i nostri associati si adegueranno affinché nelle loro attività si possono prenotare e consegnare i prodotti, all’esterno dei locali, con la massima tutela della salute dei dipendenti e dei clienti. Ci fa tuttavia specie – sottolinea Schiavo – che queste ulteriori riflessioni arrivino solo ...

Il sindaco Francesco Ferrari ha annunciato di aver inviato una lettera al Presidente della Regione Toscana e ad ANCI per manifestare le problematiche della nautica da diporto e per sollecitare un prov ...

Secondo le voci raccolte dai commercianti del centro la riapertura potrebbe essere, in linea di massima, una catastrofe! E questo si aggiunge alle previsioni raggelanti comunicate in questi giorni che ...

