Botteri – Striscia la Notizia La Hunziker scivola su una buccia di vagina

(Di domenica 3 maggio 2020) Certo non ci aspettavamo che una donna prendesse le difese di un’altra donna. Non tout court almeno. E che fosse una donna a lanciarsi in un siparietto caricaturale nei confronti di un’altra donna, in fondo, non ci stupisce. Alcune hanno calcato sulla parodia per mettere in ridicolo altre donne con lo scopo di far ridere gli uomini. Ne hanno fatto un “uso strumentale di genere” per puro esercizio commerciale. Altre, invece, dotate di estro impavido, hanno saputo calare esse stesse in questo gioco ironico e amaro, con lo scopo di colpire gli stereotipi culturali e le discriminazioni di genere. In un commento al monologo “Tutta casa, letto e chiesa”, Franca Rame, nel mostrare quanto noi donne fossimo penalizzate anche sulla scelta dei vocaboli che ci rappresentano, scrisse “Mi son rotto una gamba,ndo su unadi!” Il ...