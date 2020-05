Benji e Fede confessioni: liti, separazione, soldi, Bella, Paola, depressione (Di lunedì 4 maggio 2020) News Benji e Fede: i cantanti hanno litigato? Da cos’è partita la separazione L’ultima intervista di Vanity Fair a Benji e Fede ci permette di capire molto di più sul passato, sul presente e sul futuro dell’ex famosissimo duo che – come ben sapete – si è separato scatenando curiosità in molti e rattristando i … L'articolo Benji e Fede confessioni: liti, separazione, soldi, Bella, Paola, depressione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Benji & Fede si mettono (davvero) a nudo : «Separarsi vuol dire crescere»

Stasera Benji & Fede in concerto da casa

L’ultima intervista di Vanity Fair a Benji e Fede ci permette di capire molto di più sul passato, sul presente e sul futuro dell’ex famosissimo duo che – come ben sapete – si è separato scatenando cur ...

Benji e Fede a “Verissimo”: "Ecco la nostra quarantena"

Anche Benji e Fede hanno mandato il loro videomessaggio a “Verissimo” raccontando la loro quarantena per coronavirus. “In questo periodo abbiamo iniziato a fare cose nuove: suonare la chitarra, legge ...

Anche Benji e Fede hanno mandato il loro videomessaggio a "Verissimo" raccontando la loro quarantena per coronavirus. "In questo periodo abbiamo iniziato a fare cose nuove: suonare la chitarra, legge ...