Alberto Matano furioso con Michelle Hunziker, è polemica (Di domenica 3 maggio 2020) Questo articolo Alberto Matano furioso con Michelle Hunziker, è polemica è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alberto Matano furioso con Michelle Hunziker per il presunto attacco a Giovannna Botteri, la nota giornalista in prima linea in questi giorni di fuoco. Striscia la notizia ha difeso od offeso Giovanna Botteri? Questo il tema del dibattito che si sta consumando nelle ultime ore sui social, da Twitter a Instagram tutti ne parlano e … Leggi su youmovies Alberto Matano furioso con Michelle Hunziker - scoppia il caso in tv

Alberto Matano difende collega dalle critiche di Striscia : “Donna speciale”

Caso ‘Striscia la Notizia’ : Alberto Matano interviene su Giovanna Botteri (Di domenica 3 maggio 2020) Questo articolocon, èè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.conper il presunto attacco a Giovannna Botteri, la nota giornalista in prima linea in questi giorni di fuoco. Striscia la notizia ha difeso od offeso Giovanna Botteri? Questo il tema del dibattito che si sta consumando nelle ultime ore sui social, da Twitter a Instagram tutti ne parlano e …

infoitcultura : La vita in diretta, la voce: via Alberto Matano, chi prende il suo posto - con_la_J : RT @riktroiani: Il giornalista Alberto #Matano interviene, sul suo profilo Twitter, a difesa della collega #GiovannaBotteri #3maggio #hun… - infoitcultura : Alberto Matano fa impazzire le fan | A chi manda la dedica speciale? - infoitcultura : Alberto Matano parla di Lorella Cuccarini dopo i rumor sui “pessimi rapporti” - infoitcultura : La Vita in Diretta, “rapporti pessimi” tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano? Il conduttore:… -