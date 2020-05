Alberto Matano difende collega dalle critiche di Striscia | “Donna speciale”

(Di domenica 3 maggio 2020)la Notizia attacca Giovanna Botteri.: “Donna speciale” Negli ultimi mesi Giovanna Botteri è stata attaccata dala Notizia. La corrispondente Rai da Pechino è finita nell’occhio del ciclone per il suo look dopo un servizio del tg satirico di Antonio Ricci, condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Giovanna Botteri ha ricevuto la solidarietà dell’attuale conduttore de La Vita in Diretta, che conduce con Lorella Cuccarini,che sul suo profilo Twitter ufficiale ha scritto sullanonchè grande giornalista e professionista: “Ha raccontato negli anni pezzi di storia. Dal Kosovo all’Iraq, prima giornalista al mondo a documentare le bombe su Baghdad, poi gli Usa fino alla Cina e alla pandemia. Giornalista si, ma soprattutto una donna speciale, ironica, iconica, vera. E ...

