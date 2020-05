Zero contagi nel salernitano e screening di massa nella Valle del Sele e Tanagro (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Fanno ben sperare le notizie che giungono nelle ultime ore dai laboratori di analisi e lavorazione dei tamponi per la ricerca del coronavirus dove non si registrano casi di contagio sull’intero territorio provinciale. Una situazione che, analizzando i dati elaborati dai laboratori ospedalieri del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e del Maria Santissima Addolorata di Eboli, riferiti all’ultima settimana, evidenziano un drastico calo, vicino allo Zero dei contagi. Nell’ultima elaborazione dei tamponi di ieri 1 maggio, ad esempio, su 659 tamponi esaminati fino alle ore 23, sono tutti risultati negativi. Intanto però, in vista della “fase 2” che avrà inizio tra qualche giorno, l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno sta effettuando in queste ore, degli screening di ... Leggi su anteprima24 Zero contagi nel Casertano : ripartono gli ambulatori dell’Asl

Coronavirus - in Campania primo giorno senza vittime. Altri 22 guariti. Casertano e Sannio : zero contagi

Coronavirus – In Usa oltre 60mila morti - ma mezza America riapre. Uk - morto il 33% dei ricoverati per Covid-19. In Germania cassa integrazione record. Corea del Sud : per la prima volta zero contagi (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Fanno ben sperare le notizie che giungono nelle ultime ore dai laboratori di analisi e lavorazione dei tamponi per la ricerca del coronavirus dove non si registrano casi dio sull’intero territorio provinciale. Una situazione che, analizzando i dati elaborati dai laboratori ospedalieri del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e del Maria Santissima Addolorata di Eboli, riferiti all’ultima settimana, evidenziano un drastico calo, vicino allodei. Nell’ultima elaborazione dei tamponi di ieri 1 maggio, ad esempio, su 659 tamponi esaminati fino alle ore 23, sono tutti risultati negativi. Intanto però, in vista della “fase 2” che avrà inizio tra qualche giorno, l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno sta effettuando in queste ore, deglidi ...

LaStampa : Coronavirus, la Corea del Sud è arrivata a zero contagi - myrtamerlino : L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Um… - TgLa7 : ++ #Coronavirus, #Cina: a #Wuhan zero casi negli ospedali ++ Commissione sanitaria: contagi nell'#Hubei scesi sotto 50 casi - alessita_1994 : RT @SuperTrump0873: @alessita_1994 La mia azienda è ripartita già da diverso tempo il 6 Aprile e devo dire che hanno veramente fatto un buo… - MaggioMusica : Io orgogliosamente napoletana, io arrabbiatissima. Zero morti in Campania il 30 aprile, non succedeva da un mese,… -