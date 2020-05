Striscia la notizia, pioggia di critiche per il servizio sui capelli di Giovanna Botteri (VIDEO) (Di sabato 2 maggio 2020) Striscia la notizia è di nuovo sotto la lente d'ingrandimento per un servizio trasmesso lo scorso 28 aprile riguardante l'inviata Rai da Pechino Giovanna Botteri. Il TG satirico ironizza con un certo graffio sull'aspetto estetico della giornalista: "Eccola la sua chioma curata e vaporosa in risposta alle tante frecciate velenose di cui evidentemente ne aveva sopra i capelli" è stata la frase che Michelle Hunziker ha pronunciato come da copione. Parole che sono state seguite da delle animazioni nella quale si ritraeva la giornalista dentro una vasca.(QUI IL VIDEO)Striscia la notizia, pioggia di critiche per il servizio sui capelli di Giovanna Botteri (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 02 maggio 2020 21:33. Leggi su blogo Striscia la notizia - Michelle Hunziker e l’attacco alla giornalista Giovanna Botteri per il suo look - ma la Hunziker non era a difesa delle donne? Commenta la Botteri e risponde Striscia

Striscia la Notizia prende in giro Giovanna Botteri - lei risponde per le rime

trash_italiano : Striscia la Notizia e Michelle Hunziker sotto accusa dopo un servizio su una giornalista (il video è stato ora rimo… - TvTalk_Rai : Un servizio di Striscia la Notizia si concentra sui capelli della bravissima inviata #GiovannaBotteri. È satira o… - V94Valerio : RT @___eisblume: pray circle: ?? ?? ?? Redazione di ??… - donatellaricci2 : Non ho mai guardato Striscia la notizia: lo trovo esageratamente bieco, sciocco, privo di spessore, futile, spazzatura - smlrity : Ormai striscia la notizia è come un dito su per il culo. E ogni anno è peggio. -