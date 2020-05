San Gennaro, è miracolo. Sepe benedice la città e striglia la politica: “Fare presto, la camorra non aspetta” (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Quando aprono la teca il sangue è già sciolto. Un segno buono, ottimo. San Gennaro compie il miracolo ed in un momento terribile per Napoli e il mondo intero fa di più. “Il sangue già sciolto é un segno di particolare predilezione di Dio attraverso l’intercessione di San Gennaro in questo momento per Napoli, per l’Italia e il mondo intero” dice emozionato il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. Sventola il fazzoletto bianco alle 19.01 Riccardo Imperiali deputato di San Gennaro. Faccia Gialla ascolta la preghiera dei napoletani e con un buon prodigio scioglie nel sangue le lacrime di questi mesi terribili per lasciare spazio alla speranza . “C’è il dolore di chi ha perduto i propri cari e la preoccupazione di tante famiglie per un domani che appare incerto, grazie ... Leggi su anteprima24 MIRACOLO SAN GENNARO : IL SANGUE SI È SCIOLTO/ Video - Napoli : ma niente processione

Coronavirus a Napoli - San Gennaro fa il miracolo a porte chiuse nel Duomo : il sangue s'è sciolto alle 19.04

