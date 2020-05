Musica | Edoardo e Eugenio Bennato | Abbattiamo le barriere Nord-Sud

(Di sabato 2 maggio 2020) L’emergenza coronavirus ha sconvolto il mondo e colpito l’Italia daa Sud, seppure con diversa virulenza. I fratellied, lo scorso 17 aprile hanno pubblicato una canzone, ‘La realta’ non puo’ essere questa’, brano registrato a distanza, ognuno nelle proprie case, “che parla di una realta’ inconcepibile, assurda, che dobbiamo cambiare”. “Al di la’ dei trattati di sociologia o di geopolitica – spiegaall’AGI –ha fatto un testo che e’ poesia perche’ il nostro obiettivo e’ quello di dare buone vibrazioni agli altri con la”. Una canzone che vuole unire tutti gli italiani perche’, come spiega, anche per chi vive al Sud “il problema di Milano, della Lombardia, e’ un problema che riguarda anche noi, sia ...

Il Denaro

Questa sera, alle ore 20 su Rai 3, andrà in onda Musica per l'Italia, una edizione speciale ed innovativa de Il Concerto del Primo Maggio. Il Covid-19 non ferma la musica, che – per rispettare le disp ...