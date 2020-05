Kim Jong-un è vivo: appare in pubblico dopo 20 giorni (Di sabato 2 maggio 2020) Il dittatore nordcoreano è vivo, riappare in pubblico dopo 20 giorni. In una foto Kim Jong-un si vede mentre taglia il nastro rosso dio uno stabilimento industriale. In altri scatti sorride in mezzo ai funzionari di regime, mentre ispeziona la struttura. Kim Jong-un è vivo. Sabato mattina Rodong Sinmun ha scritto che il dittatore, di cui non c’erano notizie da 20 giorni, ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti nella città di Sunchon, 50 chilometri a Nord di Pyongyang. L’ispezione è avvenuta venerdì, in occasione della festa del Primo Maggio. I documenti sull’uscita pubblica del dittatore smentiscono le voci circolate negli ultimi giorni secondo cui Kim sarebbe stato in gravi condizioni, o addirittura morto, dopo un intervento chirurgico andato male. La sua ultima apparizione risaliva ... Leggi su laprimapagina Kim Jong-un è vivo : ecco le foto in pubblico dopo tre settimane di silenzio

