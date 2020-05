Coronavirus: De Corato, 'nessuna multa a Cobas o manifestanti Non una di meno' (Di sabato 2 maggio 2020) Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Visto che ieri in tutta Milano sono state date solo 12 multe per violazioni al Dpcm, immagino che nessuna di queste abbia interessato né le numerose partecipanti all'iniziativa organizzata da 'Non una di meno', né i Cobas che hanno manifestato sotto Palazzo Lombardia. Mi chiedo perché nessuno sia intervenuto per disperdere simili assembramenti, che hanno palesemente violato le disposizioni previste dal decreto, quando invece non si è mancato di sanzionare i quattro ragazzi che il 29 aprile hanno deposto una corona di alloro in via Paladini, sotto la targa di commemorazione di Sergio Ramelli". Lo dichiara l'ex vicesindaco di Milano e assessore lombardo alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : De Corato - '600 detenuti rilasciati nel Milanese - ministro si dimetta' (2)

