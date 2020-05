Corea del Nord, mistero svelato: ricomparso Kim Jong-un (Di sabato 2 maggio 2020) Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in una foto. Pubblicate foto dell’ultima apparizione di Kim Jong-un durante un’inaugurazione. Dopo tre settimane di speculazioni sulla presunta morte del leader della Corea del Nord Kim Jong-un, arriva una foto dei media ufficiali del Paese. L’agenzia di stampa Kcna aveva già riferito dell’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti … L'articolo Corea del Nord, mistero svelato: ricomparso Kim Jong-un proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Corea del Nord - Kim Jong-un riappare in pubblico : mistero finito?

Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - repubblica : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni [aggiornamento delle 23:45] - RepubblicaTv: Corea del Nord, Kim Jong-un riappare dopo tre settimane: l'inaugurazione a una fabbrica di fertilizzanti