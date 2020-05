Capitani coraggiosi in ginocchio Le cifre della crisi | 50mila imprese rischiano il

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 maggio 2020). Alias imprenditori. Piccoli, medi, microscopici. Partite Iva. Che sono l’ossatura portante dell’economia italiana. Che garantiscono il gettito pubblico. Altro che evasori. Finalmente se ne parla. Non c’è intervento politico, a tutte le latitudini, che non dedichi a loro qualche passaggio. Non c’è talk show televisivo che non punti i riflettori sulle. Al collasso, senza speranza. Vessate da un governo miope, cialtrone. Forse fa audience., leche il governo nasconde Intanto i giorni passano. Il 4 maggio per loro cambierà poco. Non hanno visto un euro di quelli che il governo si è impegnato a erogare. Giuseppe Conte in persona. Con fare impettito ad assicurare che entro metà aprile tutti avrebbero avuto il giusto. Per le perdite accumulate per la chiusura ...