Branko | oroscopo della settimana e del weekend | previsioni 2-3 maggio

Leggi su lanostratv

(Di sabato 2 maggio 2020)prossima:da sabato 2 e domenica 3in poi Anche per il finedi domani e dopodomani (2-32020) e la prossima, ledell’didel giorno le riprendiamo dal libro “Calendario astrologico 2020”, riportando piccole indicazioni per ciascuno dei dodici segni. ARIETE: oggi serata divertente, domani sarà bene organizzarsi, mentre inpotrebbero esserci dei flirt; TORO: oggi c’è amore, domani arriverà passione, mentre inci sarà un po’ di stress; GEMELLI: meglio rilassarsi in questo, mentre lunedì ci sarà una serata amorosa; CANCRO: oggi giornata di affetti importanti, domani si avrà voglia d’amore, mentre lasabato prossimo si concluderà con lavoretti da fare in ...