VISTO DA CONTE Ballo | traballo | ma non cado

Ultime Notizie dalla rete : VISTO CONTE

Dunque, Giuseppe Conte balla, ma non cadrà. L’idea che qualcuno, in questo momento di estrema delicatezza, possa assumersi la responsabilità della gestione della pandemia appare, infatti, assai remota ...La repubblica mutante di Giuseppe Conte e dei suoi pittoreschi Dpcm può apparire bizzarra e perfino pericolosa nella sua pretesa di disciplinare starnuti e “affetti”: ma in realtà non sta germinando m ...