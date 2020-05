Quella lezione di democrazia della Meloni a Conte. Ma Mattarella tace

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Saranno le nuove regole di Montecitorio, ma impressiona anche la fisicità nella forza degli argomenti usati ieri da Giorgiaalla Camera contro. Ci sono le parole, c’è la gestualità, il posizionamento. Se vuoi parlare senza mascherina, ora parli dal centro dell’Aula ed è l’occasione per guardare in faccia il premier. Se vuoi dirgliene quattro a, scegli proprio di stare senza mascherina per trovartelo di fronte. E sventagliargli addosso la montagna di abusi a cui sta sottoponendo laitaliana. Ed è quello che ha fatto la presidente di Fratelli d’Italia. È il segnale fortissimo di una rottura che sarà difficilmente sanabile con questo presidente a Palazzo Chigi. DaunadiPerché l’eticaresponsabilità non può essere a senso ...