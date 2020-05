Lo zoom party di Charlotte di Cambridge e le altre storie della settimana

(Di venerdì 1 maggio 2020) È arrivato il primo weekend di maggio, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più emozionanti della settimana appena trascorsa. Cosa sarà accaduto nelle vite delle star? Tante le novità. Dal ritorno di Meghan Markle, in smart working come tutti, e sempre dalla parte delle donne, agli auguri romantici di Francesco Totti per il compleanno della moglie Ilary Blasi, dalla quarantena di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, come sorelle, alla gravidanza di Gigi Hadid, che aspetta una bambina da Zayn Malik, fino al nuovo fidanzato di Emma Watson. Ecco chi è. Tutto quello che, forse, avete perso.

frutaesal : RT @YisazCraist: Perreo Cibelnetico en VOGUE ???? - Lraax : Comunque su zoom fanno i party per davvero. Collegamenti dalle 18 alle 2 di notte. Organizzano tutto. Dicono che s… - silviaococo : RT @YisazCraist: Perreo Cibelnetico en VOGUE ???? - lismariatorres : @May_Robledo @Flavia_lau @AramiDominguez1 @letinsau @Clarii08 @BelenJar @AleMorales_08 @Gabicabvidal @pattymir No v… - babypinkedd : RT @YisazCraist: Perreo Cibelnetico en VOGUE ???? -

Ultime Notizie dalla rete : zoom party

Vanity Fair.it

È arrivato il primo weekend di maggio, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più emozionanti della settimana appena trascorsa. Cosa sarà accaduto nelle vite delle star? Tante le novità. D ...Meryl Streep beve un Martini in accappatoio! Non solo, canta e si attacca scherzosamente alla bottiglia, il tutto avviene su Zoom in occasione della video-festa di compleanno per Stephen Sondheim, com ...