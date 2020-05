Il problema delle responsabilità nel modello Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) Dobbiamo dirci complete e profonde verità, quanto al livello di alcune“Responsabilità” del”, prendendo, ad esempio, le mosse dal cosiddetto “riscatto di Genova”, a proposito del suo ponte, già quasi completamente ricostruito, per giungere poi ai Decreti del Premier, On.Giuseppe Conte, immersi, purtroppo, come siamo tutti in una sostanziale atmosfera di morte, che ognino vive e vivrà a modo suo, attraverso, sia ben chiaro, quelle che sono le sue peculiari caratteristiche comportamentali di personalità. Quanto al primo punto, Giuseppe Conte ha detto nel suo discorso del 4 marzo u.s. sull’emergenza che ...”.Genova ci insegna che quando il nostro Paese viene colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima. Queldeve diventare il...